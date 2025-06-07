Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Kadının Parmakları Koptu

Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Kadının Parmakları Koptu
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir markette elini kıyma makinesine kaptıran 21 yaşındaki Sevde K.'nın parmakları koptu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, hemen ameliyata alındı.

Elini kıyma makinesine kaptıran kadının parmakları koptu

Hastaneye kaldırılan kadın ameliyata alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir markette elini kıyma makinesine kaptıran kadının parmakları koptu. Hastaneye kaldırılan kadın hemen ameliyata alındı.

Olay, Yeşilyurt mahallesi Çuhadar caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Kurban etlerini kıyma yapan 21 yaşındaki Sevde K. elini makineye kaptırdı. Parmakları kopan kadın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile makineden eli çıkartılan Sevde K. sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının kopan parmaklarının dikilmesi için hemen ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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