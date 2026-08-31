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Kıyıköy'de Yasağa Rağmen Denize Giren Genç Boğuldu

Kıyıköy'de Yasağa Rağmen Denize Giren Genç Boğuldu
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Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize giriş yasağına rağmen denize giren 23 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize giriş yasağına rağmen denize giren 23 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 23 yaşındaki B.A. denize giriş yasağı bulunmasına rağmen kardeşiyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra kardeşlerden biri denizde boğulma tehlikesi geçirirken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda B.A.'nın denizden cansız bedeni çıkarıldı. Diğer kardeşin ise olayın ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

B.A.'nın cenazesi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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