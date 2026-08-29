Kıyıköy'de Kaybolan Genç 3 Gün Sonra Ölü Bulundu

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki gencin cansız bedenine, 3 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan Arda Barlas'ı (20) bulmak için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Sahil Güvenlik, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı. Arama çalışmaları sonucunda, denizde kaybolan Barlas'ın cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Barlas'ın cansız bedeni, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı