Kıyafet dolabından cezaevine

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralamanın da bulunduğu çok sayıda suçtan hakkında 102 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evdeki giysi dolabında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan 102 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.A.'nın İzmit'te bulunduğu tespit edildi. A.İ.A., bir eve düzenlenen operasyonda saklandığı giysi dolabının içinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı