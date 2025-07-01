Kıskançlık Krizi Sonucu Eşini Öldüren Adam Adliyeye Sevk Edildi

Kıskançlık Krizi Sonucu Eşini Öldüren Adam Adliyeye Sevk Edildi
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Küçükçekmece'de kıskançlık nedeniyle tartışma yaşayan çiftin kavgası sonucunda 2 aylık evli kadın, eşinin yumruğu nedeniyle hayatını kaybetti. Adam, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de kıskançlık krizi nedeniyle kavga ettiği 2 aylık eşini yumrukla öldüren adam emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 2 aylık evli çift Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başlamıştı. İddiaya göre kadın adama "Sen beni aldatıyorsun, ben de seni aldatıyorum" demesi üzerine tartışma büyümüştü. Öfkesine hakim olamayan Nazım Özayyıldız, eşine yumruk atmış, aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Özayyıldız, kafasını mutfak tezgahına vurmuştu. Kadın hayatını kaybederken adam gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten Nazım Özayyıldız adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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