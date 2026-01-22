Yakacakları kalmayan köylülerin imdadına kaymakamlık yetişti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış şartlarında yakacakları kalmayan köylülerin yardımına kaymakamlık yetişti.

Beytüşşebap ilçesinde kış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede karla mücadele timleri gece gündüz çalışarak vatandaşların yollarını açıyor. Cevizağaç köyünde yakacakları kalmadığı bilgisi üzerine Beytüşşebap Kaymakamlığı harekete geçerek, vatandaşlara kömür ve kuru odun temin edildi. Köylülerin mağdur olmaması için yollar açıldıktan sonra kepçelerle kömür ve odun taşındı. Karla mücadele ilçenin genelinde devam ederken çığ düşen yollarda çalışmalar gece geç saatlere kadar sürüyor. - ŞIRNAK