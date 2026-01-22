Haberler

Yakacakları kalmayan köylülerin imdadına kaymakamlık yetişti

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, çetin kış şartları nedeniyle yakacakları kalmayan köylüler için kaymakamlık harekete geçti ve kömür ile kuru odun temin etti. Karla mücadele çalışmaları da devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış şartlarında yakacakları kalmayan köylülerin yardımına kaymakamlık yetişti.

Beytüşşebap ilçesinde kış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede karla mücadele timleri gece gündüz çalışarak vatandaşların yollarını açıyor. Cevizağaç köyünde yakacakları kalmadığı bilgisi üzerine Beytüşşebap Kaymakamlığı harekete geçerek, vatandaşlara kömür ve kuru odun temin edildi. Köylülerin mağdur olmaması için yollar açıldıktan sonra kepçelerle kömür ve odun taşındı. Karla mücadele ilçenin genelinde devam ederken çığ düşen yollarda çalışmalar gece geç saatlere kadar sürüyor. - ŞIRNAK

