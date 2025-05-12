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Kırşehir ve Gaziantep'te Organize Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kırşehir ve Gaziantep'te Organize Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu, organize dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, vatandaşların banka hesaplarına izinsiz eriştiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir ve Gaziantep'te organize dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada kentteki bir iş yeri aracılığıyla araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık planlı çalışmada şüphelilerin, elde ettikleri bilgilerle şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Kırşehir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 adet flash bellek olmak üzere toplam 21 dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve H.Ş. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ö.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. C.D., H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada; vatandaşları dijital dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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