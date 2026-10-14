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Kırşehir polisi araçta 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirdi

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Kırşehir polisi araçta 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirdi
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Kırşehir'de polis durdurduğu araçta 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirdi. Olayla ilgili G.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis durdurduğu araçta yaptıgı aramada, 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirdi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirildi.

Olayla ilgili G.K. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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