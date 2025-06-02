Kırşehir'in Toklümen Köyü'nde Sel Felaketi: 3 Ev Tahliye Edildi

Kırşehir'in Toklümen Köyü'nde Sel Felaketi: 3 Ev Tahliye Edildi
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Kırşehir'in Toklümen Köyü'nde Sel Felaketi: 3 Ev Tahliye Edildi
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Kırşehir'in Toklümen köyünde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle 3 ev tahliye edildi. 1 evin yıkıldığı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgeye afet ekipleri sevk edildi.

Kırşehir'in Toklümen köyünde sel: 3 ev tahliye edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Toklümen köyünde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskını meydana geldi.

Yağışlar Kırşehir'de gündüz saatlerinden itibaren etkili olurken gece saatlerinde sele dönüştü. 1 evin yıkıldığı köyde yaşanan felaket 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, bölgeye Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde bir evde kısmi çökme meydana geldiği, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tespit edildi. Üç evin temelden su alması nedeniyle bu evlerde ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi.

Afet bölgesinde çalışmalar devam ederken, bölgeye Kırşehir İl Özel İdaresi'nden 6 personel, 1 tır, 1 kepçe, 1 arazi aracı ve 1 vidanjör. MEPAŞ'tan 2 personel ve 1 sepetli araç. Kırşehir İtfaiyesi'nden 2 personel ve 1 araç. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan ise 7 personel ve 2 araç yönlendirildi. Toplamda 21 personel ve 10 araç olay yerinde görev aldı.

"Her şey 20 dakika içerisinde oldu"

Toklümen köyünde yaşanan olayda mağdur olan vatandaş Aydın Biçer, bir hışırtı geldiğini evde eşiyle otururken sonrasında ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Başka bir vatandaş Bülent Şen ise açıklamasında "Her şey 20 dakika içerisinde oldu bitti ne olduğunu anlayamadık perişan olduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - 3.Sayfa
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