Kırşehir'de yeni yıla 321 KGYS ve PTS kamera noktasıyla takip önlemi

Kırşehir genelinde 31 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yeni yıl tedbirleri kapsamında toplam 2 bin 253 güvenlik personeli görev alacak. Denetim ve devriye faaliyetleri için 732 ekip sahada olacak.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir genelinde 31 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yeni yıl tedbirleri kapsamında geniş çaplı güvenlik uygulamaları hayata geçiriliyor.

Kırşehir'de yeni yıl dolayısıyla kent genelinde 2 bin 253 güvenlik personeli görev yapacak. Bu personelin bin 113'ü jandarma, bin 140'ı emniyet birimlerinden oluşurken, 46 kişilik Jandarma Hazır Kuvveti de görev alacak. Denetim ve devriye faaliyetleri kapsamında toplam 732 ekip ve yaya devriyesi sahada olacak. Bu kapsamda 274 jandarma timi, 296 emniyet ekibi ve 162 yaya devriyesi görev yapacak. Yeni yıl sürecinde il genelinde 289 araç kullanılacak. Araçların 143'ü jandarma, 146'sı emniyet birimlerine tahsis edildi. Güvenlik uygulamaları kapsamında 321 KGYS ve PTS kamera noktası üzerinden takip sağlanacak. Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 232 uygulama noktasında denetimler artırılacak.

Tedbirler çerçevesinde istihbarat, KOM, TEM ve JASAT birimleri de eş zamanlı olarak görev yapacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
