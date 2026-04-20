Kırşehir'de 29 siteye erişim engeli

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 29 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen 29 internet sitesi tespit edildi. Siteler hakkında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin engellenmesi kararı verildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı