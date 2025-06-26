Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis çetesine yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından, Kırşehir'de ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir merkezli olarak Kayseri ve Sivas'ta düzenlenen yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bir adrese yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan takiplerin ardından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışı bağlantılı olduğu belirlenen ve kısa süre önce Kırşehir'e geldiği tespit edilen E.A.L., Z.Y.U., B.G. ve A.U. isimli şüpheliler Kırşehir'de, diğer çete üyeleri K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Kayseri ve Sivas'tan Kırşehir'e gelerek burada yasa dışı bahis faaliyetinde bulundukları öğrenildi. Kırşehir'deki yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü adresin yanı sıra, zanlılara ait başka adreslerde de aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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