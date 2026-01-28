Haberler

Kırşehir'de yasa dışı bahis operasyonu

Kırşehir'de yasa dışı bahis operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 16 milyon TL'lik işlem hacmine sahip hesaplar tespit edildi. 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ekiplerince yasa dışı bahis oynayan ve oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda yasa dışı bahis oynattıkları ve oynadıkları tespit edilen şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 16 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin para transferleri gerçekleştirdiği, kendilerine para gönderen şahıslar arasında daha önce de yasa dışı bahis suçundan adli işlem yapılan ve haklarında tutuklama ile adli kontrol tedbirleri uygulanan kişilerin de yer aldığı tespit edildi.

3 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, hedef şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 4 sim kart, 1 monitör PC, 1 SSD hard disk, 3 laptop, 1 flash bellek, 1 akıllı saat, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 26 ses fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.A. ve İ.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı