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Kırşehir'de yağma ve yaralama olaylarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kırşehir'de yağma ve yaralama olaylarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Kırşehir'de kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar verme olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, tutuklanan 3'ü ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar verme olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir'de meydana gelen kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden C.A. ve Z.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken, A.Y.E., İ.Ç. ve E.A. ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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