Ekiplerin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 97 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.S.T. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR