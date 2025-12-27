Ekiplerin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın üzerinde 97 adet sentetik hap bulundu. Shüpheli M.S.T. gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde şüphe üzerine yapılan aramada 97 adet sentetik hap bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 97 adet sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.S.T. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa