Kırşehir'de polis 660 adet sentetik hap ele geçirdi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 660 adet sentetik hap ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. R.K. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 660 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araç ve araçta bulunan şahıslar üzerinde kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde 12 kutu içerisinde toplam 660 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.K. ve H.Y. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden R.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
