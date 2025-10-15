Haberler

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin 198 sentetik ecza ve 445 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 198 sentetik ecza, 445 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 4 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Kırşehir merkez ile Kaman ve Mucur ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 bin 198 sentetik ecza, 445 gram uyuşturucu madde ve 1 adet de hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden H.K., F.Ç., S.A. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 4 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
Çorum'da gerginlik tırmanıyor! Oylama yapan pazarcılar, belediye başkanını protesto etti

Oylama yapan pazarcılar, belediye başkanını protesto etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.