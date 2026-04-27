Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma operasyonu ile yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan takip ve çalışmalarda M.B. ve B.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 16 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 3 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 860 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. ve B.Ç.; jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı