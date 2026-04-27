Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma operasyonu ile yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan takip ve çalışmalarda M.B. ve B.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 16 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 3 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 860 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. ve B.Ç.; jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?

Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı