Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 9,97 gram uyarıcı madde, 6 sentetik hap ve silahlarla birlikte 1 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda İ.Y.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; şahsın üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 9,97 gram uyarıcı madde, 6 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 95 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR

