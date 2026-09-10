Kırşehir’de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliye işlem

Kırşehir'de polis ekipleri; sokak çalışmaları ve uygulamalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirdi. Olaylarla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ve uygulamalar kapsamında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirilerek kontrol altına alındı. Olaylarla ilgili B.A., T.Y., M.Ö., O.A., Ö.İ., M.A., C.A., M.D. ve C.T. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı