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Kırşehir'de Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Kırşehir'de Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan bir kişi daha yaşamını kaybetti.

Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden ve hatalı sollama yapan 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpışması sonrası meydana gelmişti. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde kaza sonrası tedavi altına alınan H.A.M.'nin yaşam mücadelesini kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Durumu ağır olan 5 kişinin tedavisi ise sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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