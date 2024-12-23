Kırşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman T. (76) yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobil, Mucur-Karahasanlı köyü bağlantı yolunda Mustafa A. idaresindeki Volkswagen marka 40 EL 219 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobildeki Hasbiye T. (75) yaralandı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR