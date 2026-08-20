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Kırşehir'de 12,5 Milyon TL'lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Kırşehir'de 12,5 Milyon TL'lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi
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Kırşehir'de jandarma, Diyarbakır'dan gelen tırda 12,5 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirdi; spor ayakkabı, çay, tütün, kozmetik ve elektronik ürünler bulundu, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir'de jandarması, Diyarbakır'dan diğer illere sevk edilen gümrük kaçağı eşya sevkiyatını durdurdu. Durdurulan tırda piyasa değeri yaklaşık 12.5 milyon TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan diğer illere bir tırla gümrük kaçağı eşya sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen şok yol kontrolü sırasında E.D. idaresindeki tır durduruldu. Araçta yapılan aramada, 253 çift spor ayakkabı, 400 kilogram kaçak çay, 85 kilogram tütün, bin 290 adet kozmetik ürün, 15 kilogram nargile tütünü, 480 adet güneş gözlüğü ve 3 bin adet şarj adaptörü ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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