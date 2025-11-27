Kırşehir'de Sürücü Sınavında Yasa Dışı Girişim

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavı'na yasa dışı yöntemlerle girmeye çalıştığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sınava girmek için başvuran E.K.'nin üzerindeki aramada 1 adet dinleme cihazı, 1 adet kamera ve 1 adet bağlantı cihazı ele geçirildi. Şüphelinin, bu düzeneklerle sınav esnasında dışarıdan yardım almayı amaçladığı belirlendi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerle birlikte E.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer; sınav güvenliğini tehdit eden yasa dışı girişimlere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.