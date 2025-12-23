Seyir halindeki otomobil yandı, esnaf yardıma koştu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, çevredeki esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kuşdilli Mahallesi Eski Buğday Pazarı Kavşağı'nda meydana gelen olayda, 06 S 8028 plakalı otomobilin sürücüsü kavşağa girdiği sırada aracından duman çıktığını fark etti. Sürücü, otomobili yol kenarında bulunan oto yıkama dükkanı önünde durdurdu. Durumu fark eden çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin mekanik aksamdan kaynaklandığı ileri sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR