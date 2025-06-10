Kırşehir'de Saka Kuşu Avcılarına Operasyon: İki Şahıs Yakalandı

Kırşehir'de Saka Kuşu Avcılarına Operasyon: İki Şahıs Yakalandı
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde düzenlenen operasyonda, koruma altında bulunan saka kuşlarını usulsüz avlayan iki kişi yakalandı. Ele geçirilen 8 saka kuşu, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kırşehir'de Saka Kuşu avcılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

Koruma altında bulunan 8 kuş, doğaya yeniden bırakıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla, koruma altında bulunan saka kuşlarını usulsüz şekilde yakalayıp satan şahıslar yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda doğadan yasa dışı yollarla yakalanarak kafeslere hapsedilmiş 8 adet saka kuşu ele geçirildi. Muhafaza altına alınan kuşlar, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Saka kuşlarına avlayan 2 şüpheli hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kişi başı 80 bin TL cezai işlem uygulandı.

Doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - 3.Sayfa
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