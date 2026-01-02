Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 20 litre alkol ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği yönünde alınan istihbari bilgi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda O.Ş.'nin ikamet adresinde yapılan aramada 27 litre el yapımı alkollü içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR