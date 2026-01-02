Haberler

Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 20 litre alkol ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik operasyon düzenleyerek, 27 litre el yapımı alkollü içki ve 5 litre etil alkol ele geçirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği yönünde alınan istihbari bilgi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda O.Ş.'nin ikamet adresinde yapılan aramada 27 litre el yapımı alkollü içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
