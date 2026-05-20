Kırşehir'de sağanak sele dönüştü: Arı kovanları zarar gördü
Kırşehir'in Kaman ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Bayramözü köyünde sele yol açtı. Sel nedeniyle yaklaşık 150 arı kovanı kullanılamaz hale geldi. Bölgede incelemeler başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde etkili olan yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Sel sularının sürüklediği arı kovanlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Bölgede incelemelerin başlatıldığını belirten İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından ekiplerin çalışma başlattığını belirtti. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı