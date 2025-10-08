Kırşehir'de Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak Nehri kenarında park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek arama yaptı. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bir adet av tüfeği bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ruhsatsız tüfeğe el konulurken, araç sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR