Kırşehir'de Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri, Kırşehir'de park halindeki bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği buldu. Araç sürücüsüne 16 bin TL ceza kesilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak Nehri kenarında park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek arama yaptı. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bir adet av tüfeği bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ruhsatsız tüfeğe el konulurken, araç sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
