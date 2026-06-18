Haberler

Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi

Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Roma dönemine ait mezar taşı bulundu, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İ.K.'NİN Kırşehir'e tarihi eser getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar şehri kapladı, araçlar yanıyor
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
15 yaşındaki çocuk araçta saatlerce mahsur kaldı! Hayat mücadelesi veriyor

15 yaşındaki çocuk bu araçta bulundu! Hayat mücadelesi veriyor