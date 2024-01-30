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Kırşehir'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Çatıda Bıçakla Tehdit Etti

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Kırşehir'in Mucur ilçesinde psikolojik sorunları olan bir şahıs, elinde bıçakla çatıya çıkarak kendini öldürmekle çevrede bulunanları tehdit etti. Polisin ikna çalışmaları sonucunda şahıs çatıdan indirildi.

Kırşehir'de, iddiaya göre, psikolojik sorunları olan şahıs elinde bıçakla çatıya çıktı. Şahsın elindeki bıçakla boğazını kesmeye çalışması görenleri korkuttu.

Olay, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntılar yaşayan H.İ.; Hamiyet Mahallesi'nde bir apartmanın çaltısına elinde bıçakla çıkarak kendini öldürmekle çevrede bulunanları tehdit etti. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde H.İ., elindeki bıçağı boğazına ve karnına götürerek kendine zarar vermeye çalıştı. Polisin uzun süreli ikna çalışmasının ardından çatıdan indirilen H.İ., sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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