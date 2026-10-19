Kırşehir'de polisin kaçak tütün operasyonunda 142 bin 600 boş makaron ele geçirildi

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Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda 142 bin 600 makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, bir kişinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada 2 tütün doldurma ve sarma makinesi, 30 bin doldurulmuş makaron, 142 bin 600 boş makaron ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı