Kırşehir'de Polis Memuru İntihar Etti

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.D., evinde beylik tabancasıyla intihar etti. Olayın şahsi nedenlerle gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da bir dönem yerel bir kanalda gazeteci olarak görev yaptığı öğrenilen ve daha sonra polis olarak Kırşehir'e atanan polis memuru A.D., dün akşam kendi ikametinde beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan polis memuru A.D., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.D.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Aksaray'a gönderildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk keşif itibarıyla olayın şahsi nedenlerle gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KIRŞEHİR

