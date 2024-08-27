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Kırşehir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kaman ilçesi Karakaya köyü mevki D-260 karayolu üzerinde meydana geldi. Emre Ş. yönetimindeki 71 FD 880 plakalı otomobil, Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Otomobilde yolcu olarak bulunan 12. Hava Üssü Komutanlığında işçi olduğu öğrenilen Ali Bektaş, kaza sonrası kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Emre Ş. ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma 3-sayfa trafik Kaman Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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