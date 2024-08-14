Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Otomobil Kazası: Benzin İstasyonuna Dalma

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de meydana gelen kazada otomobil, benzin istasyonuna daldı. Yaralanan olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kırşehir'de kaza yapan otomobil benzin istasyonuna daldı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir'de Güneykent yolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrasında benzin istasyonuna daldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası savrulan otomobil hızla benzin istasyonu pompalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Otomobilin henüz tespit edilemeyen sürücüsü ise kazadan sonra otomobilden çıkarak korkudan kaza yerinden kaçtı. Kazada can kaybı veya yaralanmanın yaşanmazken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Kupa kim kazandı (UEFA)? Real Madrid Atalanta kaç kaç bitti ÖZET ve GOLLER izle! Galatasaray Youngboys maçı TRT'de mi, ŞİFRESİZ Mİ? TRT Şampiyonlar Ligi'ni aldı mı 2024? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, tedavisi nasıl yapılır? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği bulaşma yolları nelerdir, nasıl bulaşır? Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü, ölüm oranı ne? Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Fenerbahçe UEFA Süper Kupa kazandı mı? SÜPER KUPA CANLI izle! 2024 UEFA Süper Kupa maç izleme linki var mı? TRT 1 CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maç izleme linki! REAL MADRİD-ATALANTA CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nasıl izlenir?
title