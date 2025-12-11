Haberler

Kırşehir'de okul çevrelerinde şok uygulaması

Kırşehir'de okul çevrelerinde şok uygulaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılan denetimlerde, okul çevrelerinde 66 ekip ve 183 personel görev alarak toplam 153 okul ve çeşitli mekanları kontrol etti.

Kırşehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde geniş kapsamlı "Okul Çevreleri Şok Uygulaması" yapıldı. Uygulamada 66 ekip ve 183 personel görev aldı.

Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen denetimlerde; 153 okul çevresi, 9 internet salonu, 3 oyun salonu, 19 bakkal market, 196 araç kontrol edilirken, 409 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde alınan işlem ve tespitlerde ise okulla ilgisi olmadığı halde okul bölgesinde bulunduğu belirlenen 2 kişiye okul önü tebliği yapılırken, okul saatleri içerisinde öğrenci kabul eden 2 internet salonuna toplam 5 bin 906 TL para cezası uygulandı.

Trafik denetimleri kapsamında ise 8 araca toplam 7 bin 944 TL cezai işlem uygulandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
title