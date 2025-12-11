Kırşehir'de okul çevrelerinde şok uygulaması

Kırşehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde geniş kapsamlı "Okul Çevreleri Şok Uygulaması" yapıldı. Uygulamada 66 ekip ve 183 personel görev aldı.

Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen denetimlerde; 153 okul çevresi, 9 internet salonu, 3 oyun salonu, 19 bakkal market, 196 araç kontrol edilirken, 409 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde alınan işlem ve tespitlerde ise okulla ilgisi olmadığı halde okul bölgesinde bulunduğu belirlenen 2 kişiye okul önü tebliği yapılırken, okul saatleri içerisinde öğrenci kabul eden 2 internet salonuna toplam 5 bin 906 TL para cezası uygulandı.

Trafik denetimleri kapsamında ise 8 araca toplam 7 bin 944 TL cezai işlem uygulandı. - KIRŞEHİR