Kırşehir'de Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı

Kırşehir'de Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı
Güncelleme:
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 12 adreste yapılan aramalarda sentetik hap, esrar ve sentetik kannabinoid maddeleri ele geçirildi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında, kent genelinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik hap, esrar ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.A. adliyeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli Y.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

