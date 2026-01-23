Haberler

Kahvehanede kumar oynayanlar yakalandı

Kahvehanede kumar oynayanlar yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir'de kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 TL ceza verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kumar faaliyetleriyle ilgili denetimlerde 2 bin 400 TL'ye el koydu.

Kırşehir'de kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza yazıldı.

İl genelinde kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 3 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 34 bin 812 TL para cezası uygulandı. Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 400 TL nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Ö.V. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
