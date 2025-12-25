Köpekten kaçmak isterken takla attı

Kırşehir'de, köpekten kaçmak isteyen sürücü otomobilin hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kaza, sabah saatlerinde Karakuyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (24) yönetimindeki otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü A.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan A.K.'nin tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR