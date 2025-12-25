Haberler

Köpekten kaçmak isterken takla attı

Köpekten kaçmak isterken takla attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir'de, köpekten kaçmak isteyen sürücü otomobilin hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kaza, sabah saatlerinde Karakuyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (24) yönetimindeki otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü A.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan A.K.'nin tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı