Kırşehir'de kayıp vatandaş için seferberlik
Kırşehir'in Mucur ilçesinde kaybolan R.D. için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara 6 arama kurtarma personeli ve 40 jandarma personeli katılmakta. Geniş bir alanda yapılan çalışmalar, bölgedeki güvenlik kameraları ve ihbarlarla destekleniyor.
Edinilen bilgiye göre Mucur ilçe nüfusuna kayıtlı R.D., hakkında kayıp ihbarında bulunuldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 6 arama kurtarma personeli ile 40 jandarma personelinin görev aldı. JASAT ve AFAD ekiplerince kızılırmak hattı ve çevresindeki kritik bölgelerde saha çalışması başlatıldı. Kırşehir Valiliği yazılı açıklama yaparak çevre köylerde belirli aralıklarla anonslar yapıldığı, gelen ihbarların değerlendirildiği ve güvenlik kamerası incelemeleriyle saha verilerinin birlikte ele alındığını belirtti. - KIRŞEHİR