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Kırşehir'de kaçak parfüm ve elektronik operasyonu

Kırşehir'de kaçak parfüm ve elektronik operasyonu
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 79 adet kaçak parfüm ile çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 79 adet kaçak parfüm ile çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik saha ve analiz çalışmaları yaptı. Yapılan analiz çalışmaları kapsamında takibe alınan bir araç ekipler tarafından durduruldu. M.D. idaresindeki araçta gerçekleştirilen aramada, farklı markalara ait 79 adet kaçak parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.

Gümrük kaçağı malzemelere el konulurken soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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