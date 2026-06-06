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Kırşehir'de, ruhsatsız tüfek ve kaçak içki ele geçirildi

Kırşehir'de, ruhsatsız tüfek ve kaçak içki ele geçirildi
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Kırşehir'de KOM ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 litre kaçak içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli T.F.B. hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gerçekleştirilen aramada, ruhsatsız av tüfekleri ile kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde arama yaptı. Yapılan aramada; 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 litre el yapımı kaçak içki ve 20 litre etil alkol bulundu. Olayla ilgili T.F.B. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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