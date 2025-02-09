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Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 34 Litre Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 34 Litre Ele Geçirildi
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında Kuşdili Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda toplam 34 litre el yapımı kaçak alkol ve etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 34 litre el yapımı kaçak alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri; Kuşdili Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada satışa hazır halde; 0.5 litrelik pet şişelerde 18 adet, 9 litre el yapımı, 3 bidon içerisinde 15 litre el yapımı 2 bidon içerisinde 10 litre etil alkol ele geçirildi. Toplamda 34 litre kaçak alkol ve etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli K.B. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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