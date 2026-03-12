Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 20 litre etil alkol ile çeşitli miktarlarda el yapımı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 20 litre etil alkol, 2 litre el yapımı anason ve 3 litre el yapımı farklı markalarda alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak N.Y. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı