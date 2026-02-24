Haberler

Kırşehir'de, uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. isimli şahsın yasaklı madde bulundurduğu yönünde alınan bilgi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Araştırma ve fiziki takip sonucunda yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 11 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

