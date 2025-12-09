Kırşehir'de izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı

Kırşehir'de kırsal alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen bir şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri; Özbağ beldesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada Ü.E. isimli şahıs izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Şüphelinin yanında elektrik kabloları, jeneratör, delici ve kırıcı makine ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR