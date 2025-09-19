Haberler

Kırşehir'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Kırşehir'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından foto kapanla tespit edilerek suçüstü yakalandı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından foto kapanla tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazılara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dağ Çiftliği bölgesine foto kapan yerleştirdi. Yapılan takip sonucunda Y.A. ve F.D. isimli şahısların bölgede kaçak kazı yaptığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 1 adet el sondajı ve burgu makinesi, 12 delici sondaj makine burgusu ile çeşitli kazı malzemelerine el konuldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.