Kırşehir'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından foto kapanla tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazılara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dağ Çiftliği bölgesine foto kapan yerleştirdi. Yapılan takip sonucunda Y.A. ve F.D. isimli şahısların bölgede kaçak kazı yaptığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 1 adet el sondajı ve burgu makinesi, 12 delici sondaj makine burgusu ile çeşitli kazı malzemelerine el konuldu. - KIRŞEHİR