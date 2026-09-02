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İş Yerinde Darp ve Soygun: 4 Tutuklama

İş Yerinde Darp ve Soygun: 4 Tutuklama
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Kırşehir'de iş yerine çağırdıkları kişileri darp edip paralarını zorla aldıkları iddia edilen 4 şüpheli, Nevşehir ve Kırşehir'deki adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de iş yerine çağırdıkları kişileri darp ettikleri ve paralarını zorla aldıkları iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin iş yerine çağırdıkları kişileri zorla hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları, darp ettikleri ve üzerlerindeki paraları zorla aldıkları yönündeki iddialar üzerine çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında V.S., E.U., A.E. ve K.Ş., Nevşehir ve Kırşehir'deki adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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