Kırşehir'de İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir jandarma ekipleri, uyuşturucu madde, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi. Kesikköprü köyü yakınında yapılan operasyonda bir şüpheli yakalanırken, Kaman ilçesinde bir otomobilde de uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan üç kişi hakkında işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kesikköprü köyü yakınlarında yapılan yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaman ilçesi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan I.G., Y.A. ve Y.E.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

