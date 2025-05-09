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Kırşehir'de Hırsızlık Girişimi Suçüstü Yakalandı

Kırşehir'de Hırsızlık Girişimi Suçüstü Yakalandı
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Kırşehir'de jandarma ekipleri, hurda römorkun arka kapağını çalmaya çalışan bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Hırsızlık girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de; hurda bir römorkun arka kapağını çalmak isteyen şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kent merkezine yakın bölgelerde artan insan ve araç hareketliliği nedeniyle asayiş olaylarının önlenmesine yönelik devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu çerçevede devriye görevini sürdüren ekipler; Akçaağıl köyü yakınlarındaki hurdalık alanda bir kişinin otomobile yükleme yaptığını fark etti. Yapılan kontrolde; şüpheli N.B.'nin bölgede bulunan hurdalık depodaki hurda bir römorkun arka kapağını izinsiz olarak söküp otomobilinin bagajına yerleştirdiği belirlendi. Şüpheli N.B.; hırsızlık girişimi sırasında suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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